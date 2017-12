Pressemitteilungen der Deutsche Rohstoff AG:

Salt Creek steigert Produktion im Oktober um 61%

Nettoproduktion erstmals über 1.000 Barrel Öläquivalent pro Tag

Salt Creek Oil & Gas, an der die Deutsche Rohstoff AG einen Anteil von 90% hält, konnte im Oktober 2017 die Nettoproduktion auf 1.053 Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd) erhöhen. Im Durchschnitt der ersten neun Monate 2017 hatte die Produktion bei 653 boepd gelegen. Haupttreiber für den Anstieg um 61% im Oktober sind sechs Bohrungen des Betriebsführers Hess Corporation, die im Laufe des Septembers in Produktion gegangen waren. An diesen ...

