In der Studie "Deutschlands Banken 2017: Metamorphose im laufenden Betrieb" hat die internationale Managementberatung Bain & Company den Wandel in Deutschlands Bankenlandschaft analysiert. Jede Woche schließen Baken in Deutschland im Schnitt 36 Filialen, und ein Kreditinstitut verabschiedet sich sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...