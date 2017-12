Am Dienstag hat der Dow Jones mal wieder ein neues Allzeithoch markiert. Am Ende des Tages reichte es dann auch für ein Plus von fast 0,5 Prozent. Heute dürfte er recht unverändert in den Tag starten. Die Anleger halten sich vor der Zinsentscheidung der FED heute wohl zurück. Mehr dazu hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.