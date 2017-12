FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express verlängert ihre Partnerschaft mit Air Hong Kong um weitere 15 Jahre. In diesem Zusammenhang verkauft DHL den 40-prozentigen Anteil an Air Hong Kong an den Joint-Venture-Partner und Mehrheitseigner Cathay Pacific und kauft acht Frachtmaschinen vom Typ A300-600F von Air Hong Kong, um diese dann an die Fluggesellschaft zurückzuvermieten.

Die neue Vereinbarung verschafft Air Hong Kong eine konstante Umsatzquelle und sorgt bei DHL nach eigenen Angaben für planbare Kosten. Sie tritt am 1. Januar 2019 in Kraft und ersetzt die derzeitige Vereinbarung zwischen Air Hong Kong und DHL, die dann abläuft. Air Hong Kong stellt DHL Express bereits seit 2002 Kapazitäten zur Verfügung und unterstützt das Wachstum von DHL in der Region.

DHL erhält weiterhin den gleichen Service und Zugang zu Kapazitäten von Air Hong Kong, profitiert aber von größeren Wachstumsmöglichkeiten und mehr Flexibilität beim Einsatz von Flugzeugen und der Auswahl von Routen für die Express-Dienste in der Region Asien-Pazifik, wie die Deutsche Post weiter mitteilte.

December 13, 2017

