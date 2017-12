FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferproduzent Aurubis will das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in den nächsten sechs Jahren mit Hilfe von Sparmaßnahmen und Wachstumsinitiativen um 400 Millionen Euro erhöhen. Das wären gut 90 Prozent mehr bereinigtes EBITDA als im abgelaufenen Geschäftsjahr. In der Kennziffer sind Bewertungseffekte aus Kupferpreisschwankungen nicht enthalten.

Aurubis-Chef Jürgen Schachler bezifferte bei Vorlage der Jahresbilanz damit zum ersten Mal das finanzielle Gesamtziel der im Frühjahr angekündigten neuen Unternehmensstrategie. Auf der Hauptversammlung hatte er erklärt, mit Hilfe von internen Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz sollten bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019/20 insgesamt 200 Millionen Euro mehr EBITDA erwirtschaftet werden.

Jetzt kündigte der Aurubis-Chef weitere 200 Millionen Euro Ergebnisverbesserung durch Wachstumsinitiativen an. Sie sollen bis zum Geschäftsjahr 2022/23 realisiert werden. Unter anderem will Schachler das Geschäft mit anderen Metallen und Halbmetallen wie Nickel, Selen oder Tellur ausbauen. Innerhalb von sechs Jahren will Aurubis den Absatz von Nicht-Kupfer-Metallen verdoppeln.

80 Millionen Euro Gewinnbeitrag soll das Teilprojekt Future Complex Metallurgy liefern, mit dem Aurubis seine Rohstoffbasis ausweitet, die Durchlaufzeiten von Edelmetallen verkürzt und Kapazitätsengpässe in Hamburg beseitigt. Dafür sind Investitionen von rund 320 Millionen Euro geplant.

Überdies will das Hamburger Unternehmen seine Vertriebskanäle für Metalle erweitern und von der Elektromobilität profitieren. In Südkorea werde mit einem Partner der Aufbau einer Produktion für batteriefähige Nickelsulfate geprüft, erklärte der Konzern.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 hat Aurubis das angepeilte Sparziel von mindestens 30 Millionen Euro "voll erreicht". Mit 298 Millionen Euro wies Aurubis als wesentliche Kennziffer ein operatives Vorsteuerergebnis aus, das um 40 Prozent über dem des Vorjahres lag und auch so geplant war.

Für das neue Geschäftsjahr äußerte sich Schachler angesichts von konjunkturellen und politischen Unwägbarkeiten vorsichtiger: Aurubis will sein Ergebnis halten. Wegen dieser konservativen Prognose strafte der Markt das Unternehmen ab. Die Aktie notierte am Nachmittag mit 2,9 Prozent im Minus.

