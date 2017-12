...für das kommende Jahr. Das Unternehmen will seinen Gewinn 2018 deutlich steigern. Mit Blick auf die Ziele fürdieses Jahr zeigt sich 3M ebenfalls optimistisch. Wie der Konzern gestern mitteilte, ist die obere Hälfte der prognostizierten Zielspannen bei Gewinn und Wachstum in diesem Jahr gut zu erreichen. Beim Ergebnis je Aktie peilt 3M 9,00 bis 9,10 $ an. Das organische Wachstum wird bei 4 bis5 % gesehen. Im kommenden Jahr rechnet 3M mit einem Ergebnis je Aktie von 9,60 bis 10,00 $, das wären 6 bis 10 % mehr als der für 2017 erwartete Gewinn. Der Umsatz soll um5 bis 7 % zulegen. Zudem will das Unternehmen seine Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen. 2018 sollen mit 1,9 Mrd. $ rd. 6 % des Umsatzes in diesen Bereich fließen. Die Aktie läuft stabil im Trend und notiert nur geringfügig unter dem Allzeithoch. Ein neuer Ausbruch nach oben sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen!



