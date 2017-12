Frankfurt - Nicht London oder Paris, sondern Berlin ist aktuell bei professionellen Immobilieninvestoren die Nummer 1 in Europa, so die Experten von DWS Investments.Keine andere Stadt in Europa biete nach Einschätzung der Profi-Investoren im Jahr 2018 so gute Entwicklungschancen wie Berlin. Das berichte die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC nach einer Umfrage unter 521 professionellen Immobilieninvestoren aus 22 Ländern. Die Erhebung werde jährlich vom Urban Land Institute (ULI) und PwC erstellt.

