Wien - Ein individuelles, maßgeschneidertes Anlagekonzept behalten die großen deutschen Banken meist ihrer gehobenen Kundschaft vor, so die Experten von "FONDS professionell".Für den großflächigen Retailvertrieb in den Filialen würden die Geldhäuser dagegen hauseigene vermögensverwaltende Fondspaletten entwickeln. Solche Rundum-Lösungen würden sich den Kunden am Bankschalter leicht erklären, außerdem zentral und damit günstig steuern lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...