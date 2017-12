Die Allianz beteiligt sich am finnischen Energieversorger Elenia. Elenia ist eine der größten Transaktionen in der Infrastruktur-Branche in Europa in diesem Jahr.

Europas größter Versicherer Allianz beteiligt sich am zweitgrößten finnischen Energieversorger Elenia. Ein Konsortium um den Infrastruktur-Investor Allianz Capital Partners (ACP), die australische Bank Macquarie und den staatlichen finnischen Pensionsfonds Valtion Eläkerahasto übernehmen Elenia von einer Gruppe anderer Finanzinvestoren, wie der britische Fonds 3i Infrastructure am Mittwoch mitteilte. Insgesamt lag der Kaufpreis Insidern zufolge einschließlich Schulden bei rund 3,5 Milliarden Euro. Elenia ist damit eine der größten Transaktionen in der Infrastruktur-Branche in Europa in diesem Jahr.

Infrastruktur-Investments

