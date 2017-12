FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Medizinsoftware-Anbieter Compugroup muss seine Prognose für diese Jahr überraschend kappen. Wegen Verzögerungen bei der Installation beim bundesweiten Gesundheits-Netz (die sogenannte Telematik-Infrastruktur) werde die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die nun nicht mehr ausgeführten Aufträge würden zu Beginn des Geschäftsjahres 2018 abgearbeitet. Die Aktie reagierte mit einem Minus von über 5 Prozent.

Nun erwartet Compugroup für das Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 580 bis 590 Millionen Euro (bislang: 600 bis 630 Millionen) und beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sind es 125 bis 130 Millionen Euro (bislang: 138 bis 150 Millionen).

In einem Interview mit der Börsen-Zeitung in der vergangenen Woche klang Finanzvorstand Christian Teig noch sehr zuversichtlich, was die Entwicklung seiner Firma angeht. Dabei ging es vor allem um die Ebitda-Marge in den nächsten Jahren. Für die Telematik-Infrastruktur im deutschen Gesundheitswesen hat Compugroup die Zulassung für die Anbindung von Arzt- und Zahnarztpraxen erhalten./stk/das

ISIN DE0005437305

