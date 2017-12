Nasdaq-100 - Zinsentscheid im Fokus

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

heute ist es also soweit. Der letzte Zinsentscheid in den USA steht auf dem Programm. Alles andere als eine Zinserhöhung wäre eine Überraschung. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% gemessen an den Fed Fund Futures erwartet der Markt eine Zinsanhebung von 25 Basispunkten auf eine Spanne zwischen 1,25 und 1,50%. Die US Indizes zeigen sich im Vorfeld des Zinsentscheids in einer guten Verfassung. Ein neues Allzeithoch im Nasdaq-100 Index erscheint möglich.

Es wäre bei 6.426 Punkten erreicht. Dort müsste man die nächsten Kursmuster abwarten. Etabliert sich der Index auf neuen Hochs, wären Kursgewinne auf 6.500 und 6.600 Punkte im Anschluss möglich. Die einst deckelnde Trendlinie ist derzeit weit entfernt.

Wichtiger ist dagegen aus Sicht der Käufer, dass sich der Index zunächst über 6.374 Punkten halten kann. Solange das der Fall ist, zeigt der Trend aufwärts. Bricht der Nasdaq-100 Index die Marke, dürfte zumindest ein Rücksetzer auf die Unterstützungszone zwischen 6.352 und 6.347 Punkten erfolgen. Dort wäre der Index sehr gut abgesichert. Eine weitere Unterstützung lässt sich bei 6.300 Punkten ausmachen.

Aufgrund des heutigen Events empfiehlt es sich, das Risiko zurüchzufahren. Gerade ab 20:00 Uhr ist mit einer steigenden Volatilität zu rechnen.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.11.2017 - 13.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2012 - 13.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

