Zürich (ots) - Der Stromkonzern Alpiq will in das Geschäft mit

Elektroautos einsteigen. Das Unternehmen hat in Zürich einen

Cleantech-Inkubator namens Oyster Lab gegründet, wie die

«Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt. Lab-Leiter ist

Bastian Gerhard, der zuvor Innovationschef beim deutschen

E-Commerce-Giganten Zalando war. Ein erstes Produkt aus dem Alpiq-Lab

ist «Elektromobilität im Abomodell». Als Vorbild dienen Netflix,

Spotify und Co. mit ihren monatlich abgerechneten Flat-Services. Wer

beim Oyster Lab ein solches E-Mobil-Abo abschliesst, bekommt ein

umfassendes Mobilitätspaket frei Haus: «Wir liefern das E-Mobil, die

Ladestation, eine Tankkarte für die öffentliche Ladeinfrastruktur

sowie eine Strom-Flatrate für 12 000 bis 15 000 Kilometer pro Jahr»,

sagt Gerhard. Derzeit gibt es noch keinen exklusiven

E-Auto-Lieferanten.



Bereits im nächsten Quartal soll das Elektroabo auf den Markt

kommen, zunächst in Süddeutschland in einem limitierten Roll-out für

50 bis 100 zahlende Kunden. Der Oyster-Mann spricht von einem «Mittel

zum Zweck», um den Mobilitätsmarkt zu explorieren. Potenzielle

künftige Ertragsquellen könnten der Stromabverkauf sein, aber auch

das Management von Energieflexibilität. Fest steht, die gebeutelte

Alpiq will sich aus der Grosshandelsfessel befreien und

Privatverbraucher ins Visier nehmen. Für Gerhard gilt die Maxime:

«Wir wollen den Zugang zum Haus, zum Endkunden, beyond the meter.»



