BAUNATAL/KASSEL (dpa-AFX) - Dank guter Auslastung steigt die Zahl der Beschäftigten im VW -Werk Kassel in Baunatal. "Das Volkswagenwerk Kassel brummt", sagte der Betriebsratsvorsitzende Carsten Bätzold am Mittwoch nach einer Betriebsversammlung. Daher würden langjährige Zeitarbeiter befristet in die Stammbelegschaft übernommen, weitere Zeitarbeiter im kommenden Jahr eingestellt und Mitarbeiter von anderen weniger ausgelasteten VW-Standorten in Baunatal aufgenommen. Insgesamt beziffert Volkswagen die Zahl der Beschäftigten in Baunatal dann auf 17 000, davon 700 Leiharbeiter. Im Juni waren es 16 600 und 450 Leiharbeiter gewesen.

Baunatal ist laut dem Betriebsrat das einzige Volkswagenwerk in Deutschland, das neue Zeitarbeiter einstellt. Vor allem das Geschäft mit den SUV-Fahrzeugen sichere dem hessischen VW-Standort eine hohe Auslastung, "weil diese Autos meist mit einem Direktschaltgetriebe ausgestattet sind", sagte Bätzold. Die Fertigung von Getrieben will VW in Baunatal deshalb von 3,6 auf 3,7 Millionen Exemplare erhöhen. Wegen der Auslastung soll die Arbeitszeit im Werk auch im kommenden Jahr 37 statt 35 Stunden pro Woche betragen.

Werksleiter Thorsten Jablonski rechnet langfristig aber mit einem Sinken der Mitarbeiterzahl. Zwar komme Baunatal bei den Elektro- und Hybridantrieben eine Schlüsselrolle zu. Doch durch den geringeren Aufwand für Elektroantriebe, den sinkenden Anteil von Verbrennungsmotoren und den demografischen Wandel werde die Zahl der Mitarbeiter bis 2030 auf 70 bis 80 Prozent sinken. Er werden darum gehen, durch steigende Automatisierung mit weniger Menschen zu produzieren./geh/DP/das

