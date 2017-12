Smartphones und Wearables können immer mehr und werden gleichzeitig immer kleiner. Im Zuge des Trends entwickelt sich auch die Elektronik rasant weiter. Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist die Kyocera Chrystal Device Corporation, Spezialist für die Produktion von Bauteilen auf Quarzbasis. Der Technologiekonzern entwickelte exklusiv mit Dr. Kazuya Yamamura, Außerordentlicher Professor an der Universität Osaka, den 1 mm kleinen Schwingquarz CX1008. Das im Mai 2017 präsentierte Bauteil aus Quarzkristall misst nur 1,0 mm x 0,8 mm, weist aber die gleichen Charakteristika auf wie sein größerer Vorgänger CX1210. Für diese Leistung erhielten das Unternehmen und der Entwickler jetzt den hoch angesehenen 42. Inoue Harushige Forschungspreis, der jährlich in Japan verliehen wird. Das Mini-Bauteil soll ab 2018 produziert werden.

Miniatur-Schwingquarz für 26,0 MHz

Geyer fertigt den Schwingquarz KX-4 in Baugröße von nur 1,6 x 1,2 x 0,3 mm³ auch in Funkfrequenzen, wie zum Beispiel 26,0 MHz mit engen Toleranzen, die speziell auf den Einsatz in Wi-Fi-Applikationen abgestimmt sind. Der Schwingquarz mit der Frequenz von 26,0 MHz hat Toleranzen von ±10 ppm bei +25 °C und ±10 ppm bei -20 °C bis +70 °C, beziehungsweise ±20 ppm bei -40 °C bis +85 °C und ist ab Lager lieferbar. Der KX-4 ist in einem Frequenzbereich von 26,0 bis 80,0 MHz in Standard-Spezifikationen verfügbar.

Schwingquarze für Bluetooth

Für Bluetooth-Applikationen bietet die Petermann-Technik low cost SMD-Schwingquarze im 2,0 mm × 1,6 mm Gehäuse mit niedrigen Widerständen für schnelles Anschwingen an. Die im Frequenzbereich von 24 bis 60 MHz lieferbaren Micro-SMD-Quarze können mit Frequenztoleranzen bei +25 °C ±10 ppm, beziehungsweise mit Temperaturstabilitäten von ±8 ppm bei 0 bis +50 °C, ±10 ppm bei -20 bis +70 °C beziehungsweise mehr als ±15 ppm bei -40 bis +85 °C geliefert werden. Die Alterung beträgt maximal ±2 ppm nach dem ersten Jahr sowie ±10 ppm nach zehn Jahren und kann somit sehr gut in allen Funkapplikationen, wie zum Beispiel Bluetooth, WLAN, ISM-Band bis 915 MHz, IoT, KNX, Zigbee, Sigfox, LoRa, Wearables und so weiter verwendet werden. Auf Wunsch können Drive Level bis zu 200 µW realisiert werden. Das umfangreiche Leistungsspektrum der Firma beinhaltet darüber hinaus auch 32,768-kHz-Lösungen (SMD-Quarze und SMD-Ultra Low Power Oszillatoren).

TCXO und VCTCXO für Wireless

Bei den JT22S und JT22SV von Jauch Quartz handelt es sich um temperaturkompensierte Miniatur-Oszillatoren mit einer sehr hohen Frequenzstabilität von bis zu ±1,0 ppm. Beide Oszillator-Varianten sind im Frequenzbereich von 9,5 MHz bis 52,0 MHz verfügbar und arbeiten ab 1,8 V (auch 2,5, 2,8, 3,0, 3,3 V jeweils ±5 %). Zusätzlich zum TCXO JT22S kann beim VCTCXO JT22SV die Ausgangsfrequenz um mindestens ±0,8 ppm mittels einer externen Steuerspannung variiert werden. Aufgrund der Frequenzstabilität erfüllt der JT22S(V) die Anforderungen von Wireless-Applikationen wie Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi und anderen Wireless-Anwendungen. Die JT22S(V)-Serie kombiniert die exzellente Frequenzstabilität mit einem Clipped-Sine-Ausgang, was zu einem sehr geringen Stromverbrauch führt. Das Keramik/Metall-Gehäuse (SMD) des JT22S(V) hat Abmessungen von 2,5 mm × 2,0 mm × 0,8 mm und ermöglicht damit die Entwicklung von besonders kleinen Leiterplatten und Schaltungen. Der JT22S(V) ist in vielen verschiedenen Arbeitstemperaturbereichen verfügbar, bis hin zum erweiterten Arbeitstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C für industrielle Anwendungsfälle. Der JT22S(V) ist 100 % bleifrei, RoHS-konform, eignet sich für schnelle automatische Bestückungsanlagen und ist für den Bleifrei-Lötprozess bis 260 °C geeignet.

Ultrastabiler VCTCXO

IQD"s VCTCXO-Familie der IQXT-316 mit geringem Jitter und hoher Stabilität wurde mit dem Ziel entwickelt, diese wesentlichen Standards durch Optimierung der kritischen Performance-Bereiche zu genügen.

Beispielsweise erfüllt das neue Modell mithilfe einer proprietären ASIC-Technologie die engen kurz- und mittelfristigen Anforderungen an die Stabilitätswerte (±50 ppb bis ±250 ppb, je nach Betriebstemperaturbereich), die zur Paketnetzwerksynchronisierung von Kleinzellen erforderlich sind. Durch diese Tatsache in Verbindung mit seiner hervorragenden Performance bei der Flankensteilheit von lediglich ±20 ppb/Grad sowie seinem geringen Energieverbrauch wird der IQXT-316 zur idealen Wahl für die ...

