Das industrielle Internet of Things (IIoT) hat einen großen Bedarf an drahtlosen Sensoren und Steuerknoten für die vielen Applikationen in Fabriken, Industrieprozessen, in der Gebäudeenergieeffizienz bis hin zum intelligenten Parken und zur kommerziellen Landwirtschaft. In allen diesen Applikationen wird ein jahrelanger Betrieb der drahtlosen industriellen IoT-Lösungen erwartet, oft in Umgebungen mit starken HF-Einstrahlungen und unter extremen Wetterbedingungen. Anders als bei Consumer-Applikationen, wo Kosten im Vordergrund stehen, spielen in den Industrie-Applikationen Zuverlässigkeit und Sicherheit die erste Geige.

Anbieter von industriellen IoT-Lösungen sehen in der richtigen Auswahl einer Plattform für drahtlosen Sensornetzwerke (WSN) eine Schlüsselrolle für den geschäftlichen Erfolg. In diesem Artikel geht es um Datenzuverlässigkeit und Netzwerksicherheit in industriellen IoT-Applikationen. Dabei werden Real-Life-Fallstudien begutachtet und Schlüsselkriterien bei der Auswahl von drahtlosen industriellen IoT-Lösungen diskutiert.

Datenverluste vermeiden

In industriellen Anlagen und Fabriken steht die Zuverlässigkeit an erster Stelle, da der Verlust von Daten zur Abschaltung oder zu Sicherheitsproblemen führen kann. In vielen Industrie-Applikationen kann zwar ein kurzfristiger Datenverlust toleriert werden, längere Ausfallperioden in der Kommunikation sind jedoch nicht akzeptabel. Eine Fehlerrate von 1 % ist bereits zu hoch, würde sie doch zu einem Ausfall von 3,65 Tagen im Jahr führen. Anbieter von industriellen IoT-Lösungen gehen davon aus, dass schon ein Kommunikationsausfall von einem halben Tag, Kunden irritiert und zu zusätzlichen Kosten zur Ursachenbeseitigung führt. Im Wiederholungsfall ...

