Zürich (ots) - Der Basler Pharmakonzern Novartis ist daran, Teile

seines amerikanischen Generikageschäfts zu verkaufen oder

einzustellen. Das schreibt das Unternehmen auf Anfrage. Welche

Wirkstoffe betroffen sind und in welchem Umfang das Geschäft

abgewickelt werden soll, ist noch nicht klar. Das werde zur Zeit

evaluiert.



Bei der Bereinigung geht es um die sogenannt einfachen Generika,

mit denen Novartis in den USA rund 1,5 Milliarden Dollar Umsatz

machen dürfte. Hintergrund ist ein erbitterter Preiskampf, der auf

die Umsätze drückt. Sandoz, die Generikasparte von Novartis, machte

im dritten Quartal in den USA 10 Prozent weniger Umsatz als im

Vorjahr. Branchenkenner gehen davon aus, dass sich die Preiserosion

im nächsten Jahr nochmals beschleunigen wird.



Unklar ist, was das Unternehmen bei einem Verkauf des Geschäfts

oder von Teilen davon lösen würde. Branchenkenner gehen davon, dass

ein gutes Generikageschäft für das Vierfache des Umsatzes verkauft

werden kann. Im Falle der einfachen Generika dürfte es etwas weniger

sein.



Sandoz zählt zu den grössten Generikaherstellern der Welt. Zudem

ist das Unternehmen führend bei den Biosimilars, den Kopien

biotechnologischer Produkte, die zur Zeit neu auf den Markt kommen.



