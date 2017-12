FMW-Redaktion

Die EU-Kommission hat der Lufthansa offensichtlich zu verstehen gegeben, dass die Übernahme von zu großen Teilen der Air Berlin-Reste nicht genehmigt wird. Daher gibt man heute bekannt, dass man auf den Kauf der Air Berlin-Tochter Niki verzichtet. Trotzdem, so darf man vermuten, wird sich die Lufthansa immer weiter im alten Streckennetz von Air Berlin ausbreiten, so unsere Vermutung. Denn, so kann man es ebenfalls vermuten: Wenn aus kartellrechtlichen Gründen der Zukauf eben nicht möglich ist, dann werden diese Reste der Air Berlin eben zwangsweise liquidiert (aufgelöst, verscherbelt, entlassen, abgewickelt).

Vielleicht kauft Lufthansa dann in der Resteverwertung Maschinen vom Air Berlin-Abwickler? Oder man least bei großen internationalen Flugzeug-Leasinggesellschaften einfach selbst weitere Maschinen dazu. Dazu kommen noch arbeitslose Air Berlin- und Niki-Piloten, die einfach zur Luthansa wechseln ("bitte bei uns neu bewerben"). So wächst die Lufthansa ganz einfach aus eigener Kraft, ohne dass es einer Genehmigung von Kartellbehörden bedarf. Solange es keine großen finanzstarken Konkurrenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...