Worauf man im Hinblick auf die Datensicherheit bei der Planung und Installation von Videoüberwachungsanlagen achten sollte, darüber sprachen wir mit Jochen Sauer, Business Development Manager bei der Axis Communications GmbH.

»de«: Herr Sauer, regelmäßig hört man vom Diebstahl von Kundendaten, wobei es sich hier i.?d.?R. um Adress- oder Bankdaten handelt. Besteht diese Gefahr auch für Daten, die in der Videoüberwachung entstehen?

J. Sauer: Prinzipiell ja. Auch wenn man sich die Frage stellen könnte, was jemand mit unrechtmäßig erworbenen Videobildern anstellen will, so zeigt die Praxiserfahrung doch: Alles, was passieren kann, wird auch passieren. Und bei Videobildern handelt es sich um sensible Daten.

»de«: Wer ist denn für den sicheren Umgang mit diesen Daten verantwortlich?

J. Sauer: Grundsätzlich trägt zunächst einmal der Betreiber der Anlage die Verantwortung für personenbezogene Daten, also zum Beispiel der Betreiber eines Hotels. Dort entstehen personenbezogene Daten, z.?B. über die Software für die Verwaltung der Hotelgäste. Gleichzeitig fallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...