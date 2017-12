Intels (WKN:855681) Übernahme von Mobileye Anfang des Jahres hat den Chiphersteller auf den richtigen Weg gebracht, um Großes in der autonomen Fahrzeugindustrie zu schaffen. Tatsächlich scheint Chipzilla nun in der Pole-Position zu sein, als erster ein autonomes System auf den Markt zu bringen, nachdem bekannt wurde, dass Alphabets Waymo Intel-Chips für seine autonomen Fahrzeuge einsetzt und damit NVIDIA dank Mobileyes grandiosem Partner-Ökosystem in die Knie zwingt.



Genauer gesagt, Mobileye rühmt sich, dass mehr als 25 Autohersteller auf der ganzen Welt ihre Technologie nutzen. Darüber hinaus arbeiten 27 OEM-Partner (Hersteller von Originalteilen) an der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ...

