FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Tochter der Deutschen Telekom hat einen weiteren Überraschungscoup gelandet: T-Mobile US kündigte den Einstieg ins Fernsehgeschäft und damit eine weitere Phase ihrer Mobilen-Video-Strategie an. Dazu übernimmt T-Mobile den im Jahr 2013 gegründeten Kabelfernsehanbieter Layer3 TV. Mit dessen Technologie will der Mobilfunkanbieter ein eigenes Fernsehangebot entwickeln und dieses im nächsten Jahr auf den Markt bringen.

T-Mobile-Chef John Legere versprach den Kunden eine echte Alternative zu den bisherigen Fernsehangeboten. T-Mobile wolle die US-Fernsehlandschaft ebenso auf den Kopf stellen, wie sie es mit dem US-Mobilfunkmarkt getan habe, sagte er. Layer3 TV bietet nach Angaben von T-Mobile Fernsehen, Video-Streaming und Social-Media-Angebote aus einer Hand an und ist damit bislang in fünf Städten vertreten. Künftig will T-Mobile US das landesweite Verkaufsnetz nutzen, um das neue Fernsehangebot an die Kundschaft zu bringen.

Mobiles Video ist für T-Mobile US kein Neuland. Seit einiger Zeit können Kunden im Tarif T-Mobile One Inhalte des Video-on-Demand-Anbieters Netflix streamen - und zwar ohne zusätzliche Kosten und ohne Datenbeschränkung. Dank des Spektrums, das sich die Telekom-Tochter bei der letzten Frequenzversteigerung gesichert hat, und des nach eigener Darstellung schon jetzt schnellsten Mobilfunknetzes bei gleichzeitig hoher Netzabdeckung sieht sich T-Mobile US bestens gerüstet, diese Strategie weiter voranzutreiben.

December 13, 2017 11:05 ET (16:05 GMT)

