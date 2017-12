Börsengehandelte Indexfonds - auch als "Exchange Traded Funds" oder kurz "ETFs" bezeichnet - erfreuen sich, trotz Rekordständen an den Börsen, weiterhin wachsender Beliebtheit. Alleine im Aktienbereich machen Indexfonds bereits rund 25 Prozent des Markts in Europa aus. Und das Interesse privater Anleger an Exchange Traded Products scheint ungebrochen. Doch nur, weil es sich hier um vergleichsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...