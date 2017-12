von Sven Parplies, €uro am Sonntag Die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in Russland bietet dem US-Konzern eine Plattform, die eigene Marke wieder in den Vordergrund zu rücken. Nike liefert für mehr als die Hälfte der WM-Spieler das Schuhwerk. Als Trikotlieferant für zehn Fußballteams liegen die Amerikaner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...