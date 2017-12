One Square Advisory Services GmbH: Steinhoff Anleihekurs wegen Bilanzierungsunregelmäßigkeiten stark unter Druck; Anleihegläubiger sollten kurzfristig Ihre Interessen bündeln

* Steinhoff wegen Bilanzierungsunregelmäßigkeiten in Schwierigkeiten * One Square bereits in Gesprächen mit wesentlichen beteiligten Parteien sowie großen institutionellen Anleihegläubigern * Anleihegläubiger der Steinhoff Gruppe können sich kostenfrei bei One Square registrieren * Registrierte Anleihegläubiger werden von One Square über neue Entwicklungen informiert * Telefonkonferenz für registrierte Anleihegläubiger

München, 13. Dezember 2017 - Die Steinhoff International Holdings N.V., Muttergesellschaft der Steinhoff Europe AG, Emittentin der folgenden Anleihen

* EUR 467,5 Mio. 4,500% 11/18 Wandelanleihe (ISIN: XS0605635787 / WKN: A1GNRX), * EUR 465,0 Mio. 4,000% 14/21 Wandelanleihe (ISIN: XS1023684282 / WKN: A1ZC1B), * EUR 1.116,3 Mio. 1,250% 15/22 Wandelanleihe (ISIN: XS1272162584 / WKN: A1Z4ZX), * EUR 1.000,0 Mio. 1,250% 16/23 Wandelanleihe (ISIN: XS1398317484 / WKN: A180HY), und * EUR 800,0 Mio. 1,875% 17/25 Unternehmensanleihe (ISIN: XS1650590349 / WKN: A19LXV)

hat am 6. Dezember 2017 nach Bekanntwerden des sofortigen Rücktritts des CEO Markus Jooste bekannt gegeben, dass bestimmte Bilanzierungsunregelmäßigkeiten vorliegen, die weitere Untersuchungen erfordern. Ebenfalls wurden mit Moelis und AlixPartners umgehend entsprechende Berater beauftragt, die die Gesellschaft in der Aufarbeitung und den damit etwaig verbundenen Auswirkungen auf Kapitalgeber entsprechend vertreten. Auf den Kapitalmärkten haben diese Nachrichten ebenfalls bereits erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs sowie die Kurse der von der Steinhoff Gruppe emittierten bzw. garantierten Anleihen gehabt.

Die One Square Advisory Services GmbH ("One Square") als europäischer Restrukturierungsspezialist ist in Gesprächen mit wesentlichen beteiligten Parteien und steht in Kontakt mit großen institutionellen Anleihegläubigern. One Square empfiehlt allen Anleihegläubigern der Steinhoff Gruppe zur bestmöglichen Wahrung ihrer Rechte ihre Interessen zu bündeln.

Anleihegläubiger sind daher aufgerufen, sich bei One Square unter Angabe ihrer konkreten Anleihe auf der Homepage unter www.onesquareadvisors.com oder per E-Mail an steinhoff@onesquareadvisors.com für nähere Informationen zu registrieren. Registrierte Anleihegläubiger werden von One Square über neue Entwicklungen kostenfrei informiert und zu einer

Investorentelefonkonferenz eingeladen. Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München steinhoff@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

