Böblingen (ots) - DXC Technology (NYSE: DXC), der weltweit führende unabhängige end-to-end IT-Dienstleister, stellt die wichtigsten Trends 2018 vor, die für die Unternehmenstechnologie prägend sind. Diese sechs Trends werden entscheidende Stellschrauben sein, um disruptive Entwicklungen, Agilität und Produktivität im Unternehmen zu fördern.



"Für global agierende Firmen, die in der neuen digitalen Welt führend sein wollen, wird 2018 ein Entscheidungsjahr bei der Transformationsplanung, Vorbereitung und Ausführung sein", sagte Dan Hushon, Senior Vice President und Chief Technology Officer, DXC Technology. "Für die meisten Unternehmen ist 2018 ein Übergangsjahr, in dem sie ihre digitale Strategie festigen und damit beginnen, die Maßnahmen breiter umzusetzen. Technologien und Plattformen sind inzwischen wesentlich robuster geworden und DXC bringt seine globalen Fähigkeiten und Erfahrungen mit ein, um Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformationsreise zu unterstützen."



Hushon identifiziert insbesondere sechs Technologietrends für 2018, die Chancen für das digitale Unternehmen bieten:



1. Re-Plattforming des Unternehmens



Eine aggressive Umstellung auf gemeinsame IT-Plattformen wird es Unternehmen ermöglichen, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren, produktiver zu sein und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Diese gemeinsamen Online-Plattformen sind stark in der Analyse, verfolgen den Informationsfluss des Unternehmens und bieten eine dynamische Umgebung für das Hosting von Produkten und Dienstleistungen.



Darüber hinaus ermöglichen IT-Plattformen, die Firmen-Infrastruktur auf hochmoderne Anwendungen anzupassen und dabei die Benutzerfreundlichkeit der Technologie zu verbessern. Plattformen werden nicht nur eine Grundlage dafür sein, Prozesse zu verbessern, sondern auch Telemetrie- und Auswertungsfunktionen anbieten. Smarte Anwender dürfen dabei mit einer zwei- bis fünffachen Beschleunigung der Geschäftsprozesse rechnen.



2. Der Kampf um digitale Talente ist lebhaft und kreativ



Das große digitale Re-Plattforming wird sich signifikant auf die Nachfrage nach Mitarbeiterfähigkeiten auswirken. Davon betroffen ist das Know-how bei der Computerbedienung über die Informationsintegration und Analyse bis hin zum Information-Governance. Solche digitalen Fähigkeiten sind bei großer Nachfrage nur sehr knapp verfügbar.



Um die Skalierbarkeit eines begrenzten Talentpools zu erhöhen und die Produktivität zu maximieren, sollten Unternehmen teambasierte Arbeitsplattformen nutzen, die maschinelles Lernen, intelligente Automatisierung, Verarbeitung natürlicher Sprache und andere Technologien nutzen, um die Produktivität zu steigern. Darüber hinaus sind Techniken wie Crowdsourcing, Bring-your-own-teams, Inkubatoren und die strategische Talentakquise über "Acquihires" auf dem Vormarsch, um Talente zu gewinnen. Das Talent-Management wird darüber entscheiden, wer im nächsten Jahrzehnt zu den Gewinnern oder Verlierern zählt.



3. Quantifiziertes Unternehmen: Nicht raten sondern messen



Im vergangenen Jahr prognostizierten DXC CTOs den Aufstieg intelligenter Maschinen. Heute sagen Entscheidungsträger aus der Wirtschaft, dass künstliche Intelligenz (KI) für den zukünftigen Geschäftserfolg entscheidend sein wird. Im Jahr 2018 nutzen Unternehmen den "Datenabzug" ihrer digitalen Systeme dafür, um das Geschäft zu quantifizieren. Die Firmen werden sich damit auseinandersetzen müssen, den Umgang mit großen Datenmengen neu zu überdenken. Darüber hinaus werden die Unternehmen fortschrittliche Techniken des maschinellen Lernens einsetzen, um bessere Entscheidungen auf Basis von weniger Daten zu treffen.



4. Unternehmen werden mit Cyber-Resilienz gestärkt



Die Unternehmen werden sich darauf konzentrieren, noch widerstandsfähiger gegen Bedrohungen zu sein, indem sie sich auf Cyber-Angriffe theoretisch und praktisch vorbereiten sowie auf mögliche Bedrohungen aus Naturkatastrophen oder bei menschlichem Versagen. Ziel wird eine kontinuierliche Verbesserung und Antifragilität sein. Dabei gilt es, nicht nur auf eine Überlebensstrategie zu setzen sondern durch reale Angriffe immer stärker zu werden.



5. Unternehmen wachsen durch digitale Geschäftsmodelle



Der digitale Kern wird den Unternehmen mit zahlreichen Informationen eine skalierbare Grundlage liefern. Digitale Geschäftserweiterungen nutzen diese Informationen, um digitale Fähigkeiten auf alle Unternehmensbereiche auszudehnen - insbesondere auf neue Geschäftsfelder und Märkte. Schlüssel zum Erfolg wird sein, sicherzustellen, dass alle funktionalen Strategien über die Mechanismen verfügen, um digitale Erweiterungen einzubinden und den erweiterten Informationsfluss zu gewährleisten. Um die richtigen digitalen Erweiterungen vornehmen zu können, benötigen Unternehmen einen "strategischen Rückfluss" von den digitalen Fähigkeiten zur Unternehmensstrategie und idealerweise zu allen funktionalen Strategien - beispielsweise Marketing, Produktion und Logistik.



6. Künstliche Intelligenz



Künstliche Intelligenz (KI) wird weiterhin ein Unterscheidungsmerkmal führender Organisationen sein. KI fördert kontinuierliches Lernen, unterstützt ein datengesteuertes Geschäft und bietet eine Plattform für die Verwaltung komplexer Computernetzwerke. Beispiele dafür sind IoT, Mitarbeiterinformationssysteme, klinische Beratungssysteme, automatisierte Inhaltsgenerierung oder Bilderkennung und -erfassung. Letztendlich wird die KI dafür sorgen, früheres "Science Fiction" in die Realität umzusetzen - ohne allerdings in absehbarer Zeit selbst ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln.



"Die Transformation in ein digitales Unternehmen bedeutet, Informationen für jede erforderliche Struktur einer Transaktion mit einem Kunden, Partner, Mitarbeiter und Prozess anwendbar zu machen", sagte Hushon. "Digitale Unternehmen nutzen Informationen, um Entscheidungen auf eine nie dagewesene Art und Weise zu treffen, um Wettbewerber zu übertreffen und zu verdrängen. Die Technologietrends für das Jahr 2018 unterstreichen ein entscheidendes Konzept: Unternehmen die sich auf digitale Innovationen konzentrieren werden gewinnen."



