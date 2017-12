N E W S

Implenia feiert Tunneldurchbruch des Bözbergtunnels - Schlüsselprojekt der Schweizerischen Bahninfrastruktur

Dietlikon, 13. Dezember 2017 - Die heutige symbolische Feier zum Tunneldurchbruch markiert einen Meilenstein des grössten Einzelprojekts des 4-Meter-Korridors auf der Gotthard-Achse, dem neuen, 2,7 Kilometer langen Bözbergtunnel. Gemeinsam mit der Bauherrschaft SBB sowie verschiedenen Kantons- und Regierungsvertretern zelebrierte Implenia den Abschluss des Hauptvortriebs am Nordportal in Effingen. Genau nach Plan hatte sich die Tunnelbohrmaschine mit einem Durchmesser von 12,36 Metern seit vergangenem Juni pro Tag etwa 22 Meter vorwärts gearbeitet - eine herausragende Leistung. Im kommenden Jahr erstellt Implenia die fünf Querverbindungen, den gesamten Innenausbau sowie die beiden Tunnelportale. Im Anschluss finden die Fertigstellung des Rohbaus und der Einbau der Bahntechnik mit Deckenstromschiene und einer festen Fahrbahn statt. Die ersten Züge fahren ab Ende 2020 durch den neuen Bözbergtunnel. Bis 2022 wird der alte Tunnel zu einem Dienst- und Rettungsstollen umgebaut. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie (hier: https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/profil/sbb-erleben/sbb-erlebnisse/boezberg-tunnelbau.html).

Historischer Moment: Das Implenia Team vor dem Bohrkopf der Tunnelbohrmaschine, die am 29. November 2017 das letzte Stück Fels durchschlug und damit den Hauptvortrieb für den Bözbergtunnel erfolgreich abschloss (Foto: Keystone).

