Bad Marienberg - Vier Jahre nach Beginn des Finanzierungszeitraums 2014-2020 laufen die Programme der europäischen Struktur- und Investitionsfonds auf Hochtouren: bis Oktober 2017 flossen bereits 278 Mrd. Euro in die EU-Realwirtschaft, also 44 Prozent der Mittelausstattung der Fonds insgesamt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

