Dax: Der Bulle rennt bis 16.000; ist einfach nicht zu bremsen!

In meiner Analyse vom November´13 (Chart oben) hatte ich, bei einem Punktestand von ca. 9.100, einen Kursanstieg für den Dax bis ca. 16.000 Punkte in Aussicht gestellt. Diese Prognose entsprach damals einer echten Provokation und hatte nicht ausschließlich Anhänger gefunden. In der Zwischenzeit habe ich meine Wellenzählung, der Entwicklung Rechnung tragend, auch in der Kernaussage umgestellt. Doch ungeachtet dessen bleibt der Fokus auf den eingangs erwähnten Zielbereich gerichtet.

Der Dax bildet nach erfolgtem Abschluß des großen Triangles (), den sich ultimativ an diese Formation anschließenden Thrust aus. Da sich das Triangle selbst als Welle () dargestellt hat, versteht sich der Thrust als Welle (). Deren nächste Anlaufstelle liegt mit demRetracement beiPunkten, in relativ großer Entfernung. Doch zeigt das unterhalb liegende Zeitlineal auf, daß momentan auch noch kein Grund zu Eile besteht. Denn mit demRetracement (November`18) liegt auch die temporäre Zielmarke in noch beruhigender Distanz.Die wesentliche Veränderung in meiner Sichtweise besteht darin, daß ich aktuell diese Bewegung eben als eine Welle () der übergeordneten () ansehe. Dieser Aspekt schließt eine größere Korrekturwelle ein, einen waschechten Crash indes aus. Im Chart habe ich ein mögliches Szenario für die erste Phase () der sich daran anschließenden ((); nicht abgebildet) dargestellt.

Natürlich wird sich das Potenzial, welches dieser Bewegung zur Verfügung steht, mit ca. 50 - 60 Prozent sehr groß ausnehmen. Doch den Aufwärtstrend beenden wird diese Korrektur nicht! Jedenfalls nicht auf absehbare Zeit. In meinen Videos bin ich seinerzeit speziell darauf eingegangen und hatte einen Ausblick über Welle (IV) hinaus geboten. Zu beachten ist auch hier die enorme temporäre Komponente, der zu erwartenden Korrektur. Das Zeitlineal veranschaulicht auch diesen Aspekt sehr schön. Die Angaben des Zeitlineals sollten nicht mit einer Atomuhr verglichen werden, aber auch unbeachtet bleiben.

Die kurzfristigeren Aussichten (1-2 Jahre) deuten wesentlich stärker auf größere Turbulenzen hin, als auf einen glatt verlaufenden Aufwärtstrend. Verursacht werden diese Unruhen, oder auch Korrekturen, durch die Ausbildung eines Diagonal-Impulses () als Wellenabschluß für Welle (). Eine derartige Konstellation ist nicht unüblich und kann durchaus auch eine größere temporäre Ausdehnung annehmen. Innerhalb des Diagonal formt sich derzeit noch die fünfteilige () Welle () aus.Diese meist dynamischste Welle, innerhalb einer Impulswelle, kann ohne Weiteres noch bis zur-Linie beiPunkten steigen, ohne dabei regelverletzend in Erscheinung zu treten. Dadurch würde sich lediglich die Ziellinie (Retracement;Punkte) von Welle () verschieben; mehr nicht. Doch deutet das Erreichen desRetracements (Punkte), sowie desRetracements () auf dem unteren Zeitlineal, auf den bereits erfolgen Wellenabschluß hin.Die sich anschließende Welle () wird für eine größere Korrektur verantwortlich sein, wie der Chart es zeigt. Im Verlauf dieser Welle wird der Dax bis zur Unterstützung beiPunkten (Retracement) fallen. Dieser Bereich wird zusätzlich durch die auf dem gleichen Niveau liegende untere hellrote Formationslinie unterstützt, sodaß ich den Bruch ausschließe.Welle () trägt den Dax schlussendlich bis zur, in der Hierarchie sehr hoch angesiedelten,-Linie beiPunkten. Der Lauf bis zu dieser Barriere läßt auch die übergeordneten Wellen () und () ihren Abschluss finden. Dieses relativ positive Szenario behält solange seine Gültigkeit, solange sich dasRetracement bei aktuellbehaupten kann.Der Dax befindet sich, aus großer Höhe betrachtet, in einem völlig intakten Aufwärtstrend. Momentan steht der Abschluß einer internen Welle auf der Agenda, sodaß sich eine größere Korrektur () einstellen wird. Der Abschluß eines wesentlich höheren Wellengrades ist erst für Ende 2018 bis Anfang 2019 zu erwarten. Die sich dann einstellende Korrektur wird bis tief in die kommende Dekade reichen.

Henrik Becker