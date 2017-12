Liebe Leser,

Tesla konnte nun eindrucksvoll demonstrieren, dass sich die Aktie wieder auf dem Weg in Richtung früherer Tops befindet. Charttechnische Analysten meinen, die Aktie habe mit einem regelrechten Ausbruch starke Signale gesetzt und sei direkt in der Lage, auch noch eine runde Marke zurückzuerobern. Konkret: Die Aktie gewann mehr als 11 Euro und legte damit gut 4 % zu. Der Wert nähert sich damit der runden Barriere in Höhe von 300 Euro. Sollte diese bald überwunden werden, dann ... (Frank Holbaum)

