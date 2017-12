EANS-Adhoc: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG / Forderung gegen Republik Kosovo wird durch Abschlagszahlung erledigt

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Recht/Prozesse 13.12.2017

Wien - Wien, am 13.12.2017

Wie bereits am 28.07.2016 bekanntgegeben, hat die Österreichische Staatsdruckerei das Verfahren beim Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer in Paris gewonnen und die Forderung der Österreichischen Staatsdruckerei gegen die Republik Kosovo für die Herstellung von elektronischen Reisepässen wurde bestätigt. Die Parteien haben sich nunmehr auf eine noch 2017 zu leistende Abschlagszahlung der Republik Kosovo an die Österreichische Staatsdruckerei idHv EUR 4,95 Mio. geeinigt, womit die Ansprüche der Österreichischen Staatsdruckerei endgültig bereinigt werden.

