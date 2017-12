Liebe Leser,

sie soll die Werbung noch omnipräsenter machen und gilt deshalb als neue Hoffnung am Marketinghimmel: die digitale Außenwerbung. So findet man beim Gang durch Deutschlands Städte vermehrt digitale Bildschirme in Ballungsarealen vor, die den potenziellen Kunden abseits der klassischen Werbemittel erreichen sollen. Neben prominenten Konzernen profitieren hiervon - aufgrund der Ortsgebundenheit der Anzeigen - vor allem auch lokale Unternehmen.

Ströer übernimmt Digitalscreen-Außenwerber

Auch ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...