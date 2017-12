Straubing (ots) - Es gehört zu den tragischen Folgen des islamistisch motivierten Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt, dass der Großteil der öffentlichen Aufmerksamkeit dem Täter gehört, die Opfer aber ganz schnell in Vergessenheit geraten sind. Dabei sind sie fürs Leben gezeichnet, manche wurden so schwer verletzt, dass sie Pflegefälle sind und mit schwersten Behinderungen leben müssen, andere sind furchtbar traumatisiert. Auf die Frage nach dem "Warum" gibt es keine sinnstiftende Antwort.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de