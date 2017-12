Straubing (ots) - Für ihn wird es mit der nun hauchdünnen Mehrheit im Senat noch schwieriger, seine Vorhaben wie die Steuerreform oder die Mauer durch das Repräsentantenhaus zu bringen. Bei den Republikanern indes wächst die Nervosität mit Blick auf die Midterm-Wahlen im kommenden Jahr. Auch Trump ist mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Bislang sind ihm die nicht gefährlich geworden. Wenn seine Parteifreunde allerdings davon ausgehen müssen, dass Trump zum Wählerschreck wird, könnte es schnell zu Absetzungsbewegungen kommen. Der Wahltag in Alabama könnte ein Wendepunkt in seiner Präsidentschaft gewesen sein.



