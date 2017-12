Straubing (ots) - Man kann dieser Meinung sein. Dann allerdings sollte man sie mit Fakten untermauern können. Wenn aber in einem Glas Cola etwa 30 Mal mehr Phosphat ist als ein einem Döner, überzeugt die Initiative nicht. Dabei ist die Debatte grundsätzlich richtig und notwendig: Wie viele Zusatzstoffe wollen wir eigentlich in welchen Mengen in unseren Lebensmitteln haben? Wie wichtig oder schädlich sind die ganzen E irgendwas, die auf der Zutatenliste aufgeführt sind? All die Farb- und Konservierungsstoffe, künstlichen Aromen, der Zucker und die Fette? Klar, auch hier gilt: Die Menge macht es aus. Doch ohne Frage wäre weniger oft mehr.



