Am Abend des 7. Dezember entdeckten mehr als 200 Gäste L'Eden von Perrier-Jouët: eine vergängliche Oase voller Wunder, die der Aufladung städtischer Räume mit neuem Zauber gewidmet ist. Der Eden Ball, der im ikonischen, von Herzog & de Meuron entworfenen Parkhaus 1111 Lincoln Road stattfand, verband die gesamte Energie der DesignMiami/2017 zu einer Hommage an die Umgestaltungskraft der Natur.



Der ganz besondere Gast des Abends war die Grammy-nominierte Sängerin Ellie Goulding. Ellie - der L'Eden von Perrier-Jouët nicht fremd ist, seit sie kürzlich ein Londoner Event besuchte - passte perfekt zu diesem zeitgenössischen Tribut an die Welt der Natur. Ihre Liebe und Achtung gegenüber der Natur ist weithin bekannt, das Ergebnis einer Kindheit, die sie auf dem britischen Lande verbrachte. Ihr exklusiver Live-Auftritt verlieh dem Geschehen ein intimes Flair und fand verzückte Resonanz bei dem glücklichen Publikum. "Ich habe mich sehr gefreut, bei einem solchen wegweisenden Erlebnis mitzuwirken", sagte Ellie. "Die Natur war schon immer eine entscheidende Inspiration für mich. Sie in der Form des L'Eden von Perrier-Jouët neu zu entdecken ist einfach fantastisch."



Für die Gäste begann das Erlebnis mit dem Eintritt in einen dunklen, mit sattem Blattgrün gefüllten Korridor. Dieser mündete in ein extravagantes Stadtinterieur, voll von der Energie der Natur und vom Boden bis zur Decke pulsierend mit digitaler Kunst und innovativen Neonleuchten. Dort trafen die Gäste auf ein Ensemble exotischer Kreaturen, während ein versteckter Ort im Herzen der Party sie in eine Nachbildung des berühmten L'Eden-Kellers von Perrier-Jouët versetzte, um ein einzigartiges Weinverkostungsritual zu erleben. Zusammen mit einem unerwarteten exklusiven VIP-Auftritt krönte Ellies Mitwirkung einen Abend, der Perrier-Jouëts einzigartiger Vision der natürlichen Welt ein Glanzlicht aufsetzte.



