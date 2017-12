BELLEVUE (dpa-AFX) - T-Mobile US schluckt die Firma Layer3 TV, um einen eigenen Fernsehdienst an den Start zu bringen. Das teilte die US-Tochter der Deutschen Telekom am Mittwoch mit. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben. T-Mobile will mit der Übernahme seine mobile Video-Strategie forcieren und von 2018 an den TV-Markt in den USA mit einem eigenen Service aufmischen.

Immer mehr US-Kunden verabschieden sich von den klassischen Kabelkonzernen und setzen bei der Fernsehunterhaltung auf Streaming-Anbieter, die ihre Dienste im Internet anbieten. Von diesem Trend will auch T-Mobile-Chef John Legere profitieren. Layer 3 TV ist bislang nach eigenen Angaben in fünf US-Städten mit einem Angebot an Fernseh-, Streaming- und Social-Media-Inhalten verfügbar.

T-Mobile ist der drittgrößte Mobilfunker in den USA und hat bereits eine Kooperation mit dem Streaming-Marktführer Netflix, die Telefon-Kunden im Rahmen bestimmter Verträge gratis Zugang zu dessen Video-Inhalten bieten soll. Fusionsgespräche zwischen der Telekom-Tochter und dem Rivalen Sprint waren im vergangenen Monat gescheitert, nun setzt T-Mobile auf Wachstum durch kleinere Zukäufe./hbr/DP/das

ISIN DE0005557508 US8725901040

