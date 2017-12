NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben nach dem Zinsentscheid der Notenbank Fed am Mittwoch ihre Kursgewinne ausgebaut. Die Fed erhöhte ihren Leitzins wie erwartet zum dritten Mal im laufenden Jahr und stellte auch im kommenden Jahr drei Zinserhöhungen in Aussicht.

Damit soll das im Vergleich zu früheren Phasen mit steigenden Zinsen eher langsame Tempo bei den Zinsschritten auch im kommenden Jahr beibehalten werden. Die Aussicht auf weiter nur langsam steigende Leitzinsen belastet am Markt für US-Staatsanleihen die Renditen und ließ im Gegenzug die Kurse steigen.

Zweijährige Anleihen rückten um 3/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 1,786 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 8/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,117 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gewannen 13/32 Punkte auf 99 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,355 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verteuerten sich um 25/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,738 Prozent./la/das

AXC0333 2017-12-13/21:20