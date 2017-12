Bielefeld (ots) - In vier Jahren Grundschule sollen Kinder das Rüstzeug fürs Leben bekommen: Schreiben, Lesen, Rechnen, Sachkunde - gewappnet mit Grundkenntnissen in all diesen Bereichen werden sie auf den weiteren Weg geschickt. Menschlichkeit und Mitgefühl lernen sie im Idealfall von engagierten Lehrern und im Zusammensein mit Mitschülern. Das ist vom Zufall abhängig. Auf dem Lehrplan stehen diese Lernziele oft nicht. Viele Fragen bleiben offen, zumindest für Kinder, die keinen Religionsunterricht haben. Ihnen werden Informationen vorenthalten. Gemeint sind nicht die Biografien von Heiligen, die Schöpfungsgeschichte oder die Zahl der Sakramente. Oft ist es doch gerade die Aufklärung über das Miteinander der Religionen, Beispiele für Barmherzigkeit und der Appell, achtsam mit der Welt umzugehen, was diesen Unterricht so wertvoll macht. Diese Inhalte können auch konfessionslose Schüler vermittelt bekommen. Auch kleine Menschen stellen große Fragen. Zuhause fehlt für deren Erörterung oft die Zeit oder die Bereitschaft der Eltern. Auch hier hat die Schule einen Bildungsauftrag. Ob so ein Schulfach den Titel Philosophie oder Ethik trägt, ist am Ende zweitrangig. Die Gesellschaft wird bunter. Schon jetzt sind unter den Grundschülern fast so viele Kinder muslimischen Glaubens wie evangelisch. Ihnen Verständnis beizubringen, sollte in Zeiten von Religionskonflikten überall auf der Welt in unser aller Interesse sein.



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de