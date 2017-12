CRV schließt sich bestehenden Investoren an, um die Expansion des Unternehmens in den USA und Europa zu beschleunigen, da der Markt für vernetzte Fahrzeuge und Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie um das 20-Fache wachsen soll

HERZLIYA, Israel, 13. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Upstream Security (http://www.upstream.auto/), Pionier der cloudbasierten Cybersicherheitsplattform für vernetzte Autos und autonome Fahrzeuge, gab heute den Abschluss der von CRV (Charles River Ventures) angeführten Series-A-Finanzierung in Höhe von 9 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde umfasste erweiterte Investitionen der israelischen Firmen Glilot Capital Partners und Maniv Mobility. Nach einer Anschubfinanzierung von 2 Millionen USD (https://www.prnewswire.com/news-releases/upstream-security-raises-2m-to-protect-connected-and-autonomous-fleets-630815303.html) im Juni nutzt das Unternehmen die neuesten Investitionen, um sein F&E-Programm zu erweitern, den Ausbau seiner erstklassigen Teams in den Bereichen Engineering und Sicherheitsforschung fortzusetzen sowie Marketing- und Vertriebsniederlassungen in den USA und Europa zu eröffnen. Das Unternehmen ist gut ausgestattet, um die aktuell 60 Millionen vernetzten Autos auf der Straße zu sichern, zu denen Nutzfahrzeuge, Lieferwagen, Busse und PKW gehören, und die Vorteile der bevorstehenden explosionsartigen Verbreitung von vernetzten Fahrzeugen zu nutzen - Gartner (https://www.gartner.com/newsroom/id/2970017) geht für 2020 von 250 Millionen vernetzten Fahrzeugen aus.

"Vernetzte und teilautonome Fahrzeuge sind bereits Realität. Es ist also eher die Frage, wann und nicht ob diese selbstfahrenden Technologien in größerem Umfang eingesetzt werden. Die Ingenieure von Upstream waren die ersten, die Lösungen für den Schutz von vernetzten Autos und autonomen Fahrzeugen unter Verwendung der Cloud entwickelt haben, die für den kurzfristigen und zukünftigen Einsatz der Cybersicherheit für die Automobilindustrie auf Flottenebene entscheidend sind", sagte Izhar Armony, General Partner bei CRV. "Wir glauben an den bahnbrechenden Ansatz von Upstream zum Schutz vernetzter und autonomer Fahrzeuge und in die Fähigkeiten der beiden Veteranen der Cybersicherheit, Yoav Levy und Yonatan Appel, um in diesem aufstrebenden Bereich ein schnell wachsendes Geschäft aufzubauen."

In dem Maße, in dem sich vernetzte und autonome Fahrtechnologien auf dem Markt durchsetzen, werden Sicherheitsangriffe auf Fahrzeugflotten - Gruppen von Kraftfahrzeugen, die Eigentum eines Unternehmens, einer staatlichen Behörde oder einer anderen Einrichtung sind oder von ihm bzw. ihr geleast werden - wahrscheinlich drastisch zunehmen. Der cloudbasierte Ansatz (https://www.upstreamsecurity.com/Lösung) von Upstream für die Cybersicherheit in der Automobilindustrie nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, die auf die enormen Datenmengen angewendet werden, die kontinuierlich von Fahrzeugen erzeugt werden. Dies bietet den Kunden Datenschutz, die Erkennung von Anomalien sowie Echtzeit-Analysen von Cyberangriffen und zum Zustand der Fahrzeugflotte. Durch die Zentralisierung der Cybersicherheit in der Cloud statt im Fahrzeug werden Bedrohungen erkannt und verhindert, bevor sie überhaupt das Fahrzeugnetz erreichen.

Heute sind mehr Autos als je zuvor mit dem Internet verbunden, was Hacker dazu treibt, neue und effizientere Wege zu entwickeln, um Automobilsoftware zu infiltrieren und zu stören. Die heutigen Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie befinden sich im Fahrzeug und leiden unter langsamen Produktionszyklen, die ihre Agilität sowie ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Schutz vor den neuesten Cybersicherheitsbedrohungen zu bieten. Die einzigartige Lösung von Upstream bietet unaufdringlichen Schutz, der die Fahrzeuge, die bereits heute auf den Straßen unterwegs sind, effektiv sicher und aufrüstbar macht, damit sie auch in Zukunft gegen neue Bedrohungen und Schwachstellen der Cybersicherheit gewappnet sind.

"Die Automobilindustrie durchlebt zurzeit eine massive Krise. Infolgedessen werden Sicherheitslösungen für das Auto in einem nie dagewesenen Tempo weiterentwickelt. Wir nutzen aufstrebende Technologien wie KI und maschinelles Lernen, um bei der Cybersicherheit für Personen- und Nutzfahrzeuge einen evolutionären Sprung zu vollziehen", sagte Upstream CEO und Mitbegründer Yoav Levy. "Diese neue Investitionsrunde wird von der Dynamik unserer jüngsten Unternehmensgründung und der ersten Kundengewinne getragen. Sie bestätigt unsere Technologie und unseren Ansatz und wird unseren Ehrgeiz weiter stärken, die führende Kraft im Bereich der Sicherheit für vernetzte und autonome Transportmittel zu sein."

Upstream plant, in den kommenden Monaten eine Niederlassung im Silicon Valley zu eröffnen.

Neben diesen Neuigkeiten sprach Levy kürzlich auf dem achten jährlichen Automobilforum für Führungskräfte von KPMG (https://www.kpmg-institutes.com/institutes/advisory-institute/events/2017/07/2017-auto-show-overview.html), der Los Angeles Auto Show 2017, auf der neue Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Sicherheit von Fahrzeugflotten ankündigt wurden.

Über Upstream Security

Upstream Security ist die erste cloudbasierte Cybersicherheitslösung, die Technologien und Anwendungen von vernetzten und autonomen Fahrzeugen schützt. Upstream wurde von Veteranen auf dem Gebiet der Cybersicherheit gegründet und nutzt Big Data und maschinelles Lernen, um OEMs und Fahrzeugflotten mit beispiellosen, umfassenden und unaufdringlichen Abwehrmechanismen auszustatten. Mit Anwendungssicherheit, Datenschutz in Echtzeit und der Erkennung von Anomalien werden Angriffe identifiziert und blockiert, bevor sie das Fahrzeugnetzwerk erreichen und schädigen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.upstream.auto (http://www.upstream.auto/)

