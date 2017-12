Stuttgart (ots) - Baden-Württemberg gehe es heute so gut wie selten zuvor, sagt Ministerpräsident Kretschmann - und niemand kann ihm da widersprechen. Froher kann eine Botschaft zum Weihnachtsfest also eigentlich nicht ausfallen. Muss man da - wie die Opposition - nach Haaren in der Suppe suchen? Es gibt sie büschelweise. Denn Grün-Schwarz hat zwar viel Geld zur Verfügung, verteilt es aber mit der Gießkanne, ohne die dürren Landstriche gezielt zu bewässern. Nicht, dass Grün-Schwarz die Zügel schleifen ließe. In viele wichtige Aufgaben wie die Digitalisierung investiert sie zu Recht viel Geld. Doch anstatt sich auf einige Leuchtturmprojekt zu beschränken, bekommt jeder etwas ab, der den Finger hebt. Mit den Steuermilliarden ist der Koalition der Sinn für das weniger Wichtige verloren gegangen. Das aber war noch nie ein guter Leitspruch: Allen wohl und niemand weh.



