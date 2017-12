Der Dax beendete seinen Handel am Mittwoch bei 13.125 und somit 58 Punkte unter dem Schlusskurs 13.183 vom Dienstag. Das Tief lag bei 12.120, das Hoch wurde bei 13.188 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Es scheint als hätten die Stillhalter in der Woche zum großen Verfall den Dax im festen Griff. Während die US Indizes erneut neue Allzeithochs machten, wurde der Dax offensichtlich ...

