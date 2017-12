Morgan Stanley & Co. International plc beteiligt sich im Zuge einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an der FinTech Group AG

DGAP-Ad-hoc: FinTech Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Morgan Stanley & Co. International plc beteiligt sich im Zuge einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an der FinTech Group AG 14.12.2017 / 01:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Ausgabe von 700.000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss im Gesamtausgabebetrag von 18.158.000 EUR

Frankfurt am Main, 14. Dezember 2017 - Am 13. Dezember 2017, nach Börsenschluss, hat der Vorstand der FinTech Group AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Die Gesellschaft wird 700.000 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Gesamtausgabebetrag von 18.158.000 EUR ausgeben. Morgan Stanley wird zur Zeichnung sämtlicher neuen Aktien zugelassen. Die neuen Aktien werden in den Open Market der Frankfurter Börse einbezogen.

Kontakt: Roman Keßler Head of Communications FinTech Group AG Rotfeder-Ring 5 D-60327 Frankfurt/Main +49 (0) 69 450001 041 Roman.kessler@fintechgroup.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: FinTech Group AG Rotfeder-Ring 5 60327 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 450001 041 E-Mail: ir@fintechgroup.com Internet: www.fintechgroup.com

ISIN: DE000FTG1111, DE0005249601 WKN: FTG111 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

