Der Marktforscher GfK will rund 17 seiner 23 Standorte schließen und sich auf seinen Firmensitz Nürnberg konzentrieren. Von der Börse ist das Unternehmen schon verschwunden: Die Konkurrenz von Start-ups ist hart.

Die Pläne für den radikalen Konzernumbau beim Marktforscher GfK nehmen Formen an. Am Firmensitz in Nürnberg könnten 400 Stellen wegfallen, teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Nachfrage mit. Allerdings liefen dazu noch Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern. Geplant sei zudem, 17 der 23 Standorte in Deutschland ...

