Der Finanzdienstleister Heartland Financial USA (ISIN: US42234Q1022, NASDAQ: HTLF) wird eine Sonderdividende in Höhe von 7 US-Cents ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 29. Dezember 2017 (Record date: 22. Dezember 2017). Der Konzern zahlt insgesamt eine reguläre Dividende in Höhe von 0,44 US-Dollar auf das Jahr gerechnet an seine Investoren aus. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 51,35 US-Dollar (Stand: 13. Dezember 2017) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...