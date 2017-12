Liebe Leser,

wenn sämtliche positive Nachrichten der Gegenwart in den Kurs einer Aktie eingepreist sind und auch im Hinblick auf die Zukunft nur positive Nachrichten erwartet werden und diese ebenfalls bereits mit in die Wertfindung einbezogen wurden… was kann dann noch kommen?

Diesem Problem muss sich aktuell Adidas stellen. Es scheint, dass mit dem Erreichen des Allzeithochs von 202 Euro im August alle gegenwärtigen und zukünftigen positiven Erwartungen an das Unternehmen bereits ... (Stefan Klotter)

