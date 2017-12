Tagesgewinner war am Mittwoch Suess Microtec mit 6,37% auf 17,04 (276% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,76%) vor Goldcorp Inc. mit 5,77% auf 12,46 (175% Vol.; 1W 3,15%) und Lion E-Mobility mit 5,47% auf 8,00 (68% Vol.; 1W 2,96%). Die Tagesverlierer: MorphoSys mit -3,58% auf 77,34 (166% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,06%), Lotto24 mit -2,89% auf 10,25 (17% Vol.; 1W -0,49%), Air Berlin mit -5,45% auf 0,03 (5% Vol.; 1W -23,53%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (43799,9 Mio.), BP Plc (36467,29) und GlaxoSmithKline (29096,82). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Noratis (1163%), Innogy (562%) und World Wrestling Entertainment (456%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist...

