FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.210 EUR

AZJ XFRA US0044461004 ACETO CORP. DL-,01 0.055 EUR

1N31 XFRA US6525262035 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02 0.375 EUR

RKCI XFRA AT0000805361 RAIFF.NACHHALTIGK.-MIX RT 0.130 EUR

AH8X XFRA LU0766462104 AGIF-A.INC.+GWTH A H2-EO 5.640 EUR

NKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.170 EUR

DJE3 XFRA LU0256883843 AGIF-EOLAND EQU.GRTH I EO 20.044 EUR

9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.177 EUR

AZHI XFRA LU0348744763 AGIF-INDONESIA EQU.A DL 0.033 EUR

AZHQ XFRA LU0256880153 AGIF-EUR.EQU.GRTH I EO 29.494 EUR

FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANCE 0.070 EUR

AH80 XFRA LU0414045582 AGIF-ALL.EUR.EQU.DIV. AEO 3.703 EUR

DJEF XFRA LU0293315023 AGIF-EUR.SM.CAP EQ.A EO 1.875 EUR

UQ2G XFRA LU0348735423 AGIF-H.KONG EQU.A DL 2.495 EUR

DJE7 XFRA LU0811903136 AGIF-EUR.EQU.GRTH P2 EO 22.403 EUR

S0B XFRA MX01GS000004 GRPO SANBORNS SA DE CV B1 0.020 EUR

DJEC XFRA LU0256839944 AGIF-EOLAND EQU.GRTH A EO 1.402 EUR

AH8H XFRA LU0348798009 AGIF-THAILAND EQU.A EO 4.363 EUR

K1A8 XFRA AT0000799861 KEPLER VORSORGE REN.ANT.A 1.150 EUR

1GH XFRA DK0060124691 GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 1.028 EUR

6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.707 EUR

BN91 XFRA US064058AD28 THE BK OF NY MELLON DEP.E 0.024 %

60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.136 EUR

TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.077 EUR

HM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.234 EUR

XQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.145 EUR

NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.405 EUR

AZHA XFRA LU0908554255 AGIF-A.EUR.EQ.GRO.SEL.AEO 1.362 EUR

K1AN XFRA AT0000969787 KEPLER VORSORGE MIX.R A 2.000 EUR

TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.221 EUR

ZZR8 XFRA LU1479563717 AGIF-ALLIANZ THEMATIC.AEO 0.291 EUR

AH8Z XFRA LU0856992614 AGIF-AL.AD.FX.IN.SH.D.AEO 1.941 EUR

821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.012 EUR