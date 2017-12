FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.12.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UQ2A XFRA LU0256839191 AGIF-EUR.EQU.GRTH A EO 3.401 EUR

POJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.375 EUR

XFRA GB00BD36YT22 ESCHER MARWICK 16/21 MTN 0.003 %

UQ24 XFRA LU0348825331 AGIF-CHINA EQUITY A DL 0.217 EUR

DEDR XFRA LU0124427930 DEKASTRUKTUR: 3 CHANCEPL. 0.270 EUR

DEDQ XFRA LU0124427773 DEKASTRUKTUR: 3 CHANCE 0.650 EUR

DEDP XFRA LU0124427344 DEKASTRUKTUR: 3 WACHSTUM 0.160 EUR

4N33 XFRA LU0098472607 DEKASTRUKTUR: CHANCE 0.640 EUR

UQ2W XFRA LU0327454749 AGIF-EUR.CONV.EQU.A EO 1.960 EUR

AZHN XFRA LU0204480833 AGIF-ASIA PAC.EQU.A EO 0.064 EUR

DEDF XFRA LU0185901070 DEKASTRUKTUR: 4 CHANCE 0.860 EUR

DEDH XFRA LU0185900775 DEKASTRUKTUR: 4 WACHSTUM 0.180 EUR

DEDA XFRA LU0185900692 DEKASTRUK.:4ERTRAGPLUS IN 0.170 EUR

UQ2K XFRA LU0158827948 AGIF-GL.SUSTAIN.A DL 0.078 EUR

UQ2D XFRA LU0158827195 AGIF-GL.SUSTAIN.AX EUR 0.081 EUR

DEDM XFRA LU0109012277 DEKASTRUKTUR: 2 CHANCEPL. 0.190 EUR

IFUA XFRA LU0097712474 LBBW BALANCE CR75 INH. 0.300 EUR

IFUB XFRA LU0097712045 LBBW BALANCE CR40INH. 0.260 EUR

IFUD XFRA LU0097711666 LBBW BALANCE CR20 INH. 0.180 EUR

DEDL XFRA LU0096429609 BEROLINACAP. PREMIUM 0.480 EUR

HJ31 XFRA DE000A0NEKF1 ARAMEA STRATEGIE I 1.391 EUR

FK8X XFRA DE0009786285 DEKA-EUROPAPOTENTIAL TF 1.020 EUR

FK8S XFRA DE0009786277 DEKA-EUROPAPOTENTIAL CF 1.330 EUR

D6R7 XFRA DE0008474669 DEKASPEZIAL CF 5.160 EUR

D6R8 XFRA DE0005896872 DEKA-EUROLAND BALANCE CF 0.520 EUR

RK1A XFRA AT0000859517 RAIFF.NACHHALTIGK.-MIX RA 0.830 EUR

AH8A XFRA LU0589944643 AGIF-GL.METALS+MINING AEO 0.122 EUR

H61C XFRA DE000A1JRP97 RUECKLAGENFONDS A 0.300 EUR

S6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.273 EUR

M9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.302 EUR

IHP XFRA US2544231069 DINEEQUITY INC. DL-,01 0.826 EUR

W3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.149 EUR

HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.213 EUR

WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.566 EUR

TUL1 XFRA US9001112047 TURKCELL ILETISIM H.2,5/1 0.246 EUR