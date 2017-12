Erstmalig betritt Constance Hotels Resorts die Insel Pemba auf dem Archipel von Sansibar mit dem Constance Aiyana.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171214005143/de/

Constance Aiyana, Pemba/ Sansibar (Foto: Constance Hotels Resorts)

Constance Aiyana, luxuriös und ein Ort voller Ruhe und Entspannung, liegt inmitten üppiger Vegetation im Norden der Insel Pemba. Der renommierte mauritische Landschaftsarchitekt Ashok Sungkur verwirklichte hier, nachdem er sich in die Insel verliebte, seine Vision eines echten Hideaways. Acht Jahre brauchte er um diesen Ort in seiner Einzigartigkeit zu gestalten. nur mit lokal verfügbaren Materialien von den dort ansässigen Handwerken. Dies entspricht ganz und gar dem Ansatz der Constance Hotels Resorts, seine Umgebung, in der die Hotels situiert sind entsprechend zu respektieren. Das 5-Sterne-Haus wurde inmitten eines wunderschönen blühenden Gartens angelegt am Rande des türkisfarbenen Ozeans. Mit nur 30 Villen steht das Hotel für natürlichen Luxus und spiegelt so das Leitmotiv der Gruppe wider: "True by nature".

"Constance Aiyana unterstreicht unsere Präsenz in der Region und positioniert uns klar als die Referenz für Luxushotels im Indischen Ozean. Dieser neue Juwel erlaubt es uns unser Portfolio zu erweitern und damit neue Märkte und Kunden anzusprechen, die auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen sind. ", so Jean-Jacques Vallet, CEO der Gruppe.

Vom 1. Januar 2018 an schlägt das Aiyana ein neues Kapitel unter dem Management der Constance Hospitality Management Ltd. auf. Das Hotel befindet sich innerhalb der Constance Hotels Resorts in derselben Kategorie wie das Constance Prince Maurice, Constance Lemuria und das Constance Halaveli. Das Team, welches das Aiyana zum Leben erwecken wird, steht unter der Leitung von Barbara Elkaz. Bisher arbeitete Barbara Elkaz als Resident Manager im Constance Halaveli, zuvor im Constance Moofushi und dem Constance Belle Mare Plage. Mit ihren neun Jahren, die sie bereits für die Gruppe gearbeitet hat, wird sie die DNA der Constance Hotels Resorts dem neuen Haus übertragen.

Bilder: https://constancebox.com/index.php/s/WnSj4GRdoXELfAM

Information:

Villas: 30 Beachfront Villas; kleinste Villa um 90 m2, die größte ist 250 m2

Wellness: U Spa by Constance bietet 4 Einzel und 2 Doppelkabinen für Behandlungen. Fitnessraum vorhanden.

Preis: ab 650 USD pro Nacht bei 2 Personen mit Vollpension

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171214005143/de/

Contacts:

Katja Koellner Public Relations

Katja Koellner

presse@pr-koellner.de

0049(0) 172 9594632