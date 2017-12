Ein Wettbewerbsvorteil, um in der heutigen dynamischen Einzelhandelswelt erfolgreich zu sein

Amsterdam, Niederlande - 14. Dezember 2017 - Acapture, ein globales, datengesteuertes, grenzübergreifendes PSP-Unternehmen, hat eine vollständige Bibliothek mit kostenlosen Infografiken (https://www.acapture.com/infographics/?utm_source=press&utm_medium=urlad&utm_campaign=infographics17) für Händler veröffentlicht, die die neuesten, exklusivsten Daten für 31 der weltweit spannendsten E-Commerce-Märkte bereitstellt. Online-Händler, Marktplätze sowie sonstige E-Commerce-Händler erhalten einen Wettbewerbsvorteil, um in der heutigen dynamischen Einzelhandelswelt erfolgreich zu sein.

Da jede Infografik aussagekräftige Statistiken, Fakten und Zahlen aus einer großen E-Commerce-Region liefert, die mit klaren, leserfreundlichen Grafiken illustriert werden, ist diese Sammlung eine Pflichtlektüre für alle Händler, die aktuelle grenzüberschreitende Gelegenheiten nutzen möchten. Indem Händler die bevorzugten lokalen Zahlungsmethoden, die beliebtesten B2B- sowie B2C-Produktkategorien, die besten Import- und Exportregionen, die beliebtesten E-Commerce-Websites und vieles mehr verstehen, können sie fundierte strategische Entscheidungen auf der Grundlage der aktuellsten Trends sowie des Verbraucherverhaltens treffen.

Neben wichtigen grenzüberschreitenden Daten von Märkten wie Australien, Brasilien, Belgien, China, Kanada, Frankreich, Norwegen, Deutschland, Indien, Neuseeland, Großbritannien, USA, Polen usw. geben die Infografiken einen klaren Einblick in kanalübergreifende (omnichannel) Händler , indem sie die Internet-, Mobiltelefon- und Smartphone-Penetration, die Anzahl an Online-Einkäufern, die mobilen Zahlungen sowie bevorzugten mobilen Betriebssysteme in jedem einzelnen Land darstellen. Dies ermöglicht es den Händlern, sich auf unterschiedliche Kanäle von einem grenzüberschreitenden Markt zum nächsten zu konzentrieren.

"Händler werden zunehmend internationaler und erkunden weitere Zahlungsmöglichkeiten in der heutigen sich verändernden E-Commerce-Landschaft", erklärt Gijs op de Weegh, Geschäftsführer bei Acapture. "Als ein datengetriebener, kanalübergreifender Zahlungsverkehrsdienstleister wollen wir Händler mit sämtlichen Statistiken und Fakten unterstützen, damit diese fundierte Geschäftsentscheidungen treffen können, im In- sowie im Ausland. Verbraucher erwarten mehr von ihren Einkaufserlebnissen, überall auf der Welt, und unsere Infografiken geben Einzelhändlern einen Wettbewerbsvorteil."

Die vollständige Sammlung der grenzüberschreitenden E-Commerce-Infografiken von Acapture können hier (https://www.acapture.com/infographics/?utm_source=press&utm_medium=urlad&utm_campaign=infographics17) kostenlos heruntergeladen werden.

Über Acapture

Acapture (https://www.acapture.com/) wurde 2015 gegründet und ist ein neuer, moderner, internationaler Zahlungsverkehrsdienstleister mit dem Schwerpunkt darauf, die Umsätze von Händlern weltweit zu maximieren. Acapture ist mit Payvision verbunden, einem der weltweit am schnellsten wachsenden globalen Karten-Acquiring-Netzwerke. Acapture wurde von der Holländischen Zentralbank als Zahlungsinstitution lizenziert und hilft Händlern gemeinsam mit Payvision, das globale Wachstum ihres Unternehmens zu fördern. Möglich ist dies über eine komplett datengetriebene grenzübergreifende Zahlungslösung, die Zahlungen auf allen Ebenen verwalten kann, vom Checkout über die Zahlung bis zur Abrechnung.

Das Acapture-System umfasst SlicePay für die vereinfachte Mittelvergabe an verschiedene Parteien aus einer einzelnen Transaktion, Data Science-Management für verbesserte Autorisierungsraten, eine eintägige Integration über eine RESTful API, flexible und konsolidierte Berichterstattung, einen optimierten Abstimmungsprozess, globales Karten-Acquiring und ermöglicht den Umgang mit mehr als 80 der beliebtesten alternativen Zahlungsmethoden mit über 160 Währungen.

Zusammen mit Payvision (http://www.payvision.com/) wurde Acapture bei den MPE Awards 2017 (https://www.acapture.com/payvision-wins-mpe-best-psp-award-thanks-to-acaptures-omnichannel-plaform/?utm_source=press&utm_medium=urlad&utm_campaign=aw17) in Berlin als bestes PSP-Unternehmen (http://www.payvision.com/) ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr über www.acapture.com (http://www.acapture.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/acapture), Twitter (https://twitter.com/Acapture_Global), Facebook (https://www.facebook.com/acapture.global/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCS0aOvBKfJjLOah-i44gQaA) und Corporate blog (https://www.acapture.com/blog/). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Alina Geosanu | Kommunikationskoordinatorin; E-Mail: alina@payvision.com (mailto:alina@payvision.com)

