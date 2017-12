Am 12.11. konnten wir im RuMaS Express-Service melden: "Telit: Treffer mit 20% Aktiengewinn! Das sieht nach weiteren Gewinnen aus!" Aus unserer weiteren Gewinnaussicht ist leider nichts geworden, aber wir hatten den Abonnenten einen Stoppkurs vorgeschlagen der gut 10% in der Gewinnzone lag. In unserem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: "Nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...